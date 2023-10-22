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Макс Ферстаппен выиграл Гран-при США, Хэмилтон — второй, Норрис — третий

Макс Ферстаппен выиграл Гран-при США, Хэмилтон — второй, Норрис — третий
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На Арене «Трасса Америк» завершился Гран-при США Формулы-1. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым на финиш пришёл Льюис Хэмилтон («Мерседес»). Третье место у Ландо Норриса («Макларен»).

Гран-при США. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 56 кругов.
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2.225.
3. Ландо Норрис («Макларен») +10.730.
4. Карлос Сайнс («Феррари») +15.134.
5. Серхио Перес («Ред Булл») +18.460.
6. Шарль Леклер («Феррари») +24.662.
7. Джордж Расселл («Мерседес») +24.999.
8. Пьер Гасли («Альпин») +47.996.
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +48.696.
10. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:14.385.
11. Александер Албон («Уильямс») +1:26.714.
12. Логан Сарджент («Уильямс») +1:27.998.
13. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1:29.904.
14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:38.601.
15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.
16. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
17. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +1 круг.
Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), Оскар Пиастри («Макларен»), Эстебан Окон («Альпин») — сошли.

Формула-1 2023. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Гонка (56 кругов, 308.405 км)
22 октября 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
2
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+2.225
3
Ландо Норрис
McLaren
+10.730
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