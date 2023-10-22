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Макс Ферстаппен выиграл Гран-при США, Хэмилтон — второй, Норрис — третий

На Арене «Трасса Америк» завершился Гран-при США Формулы-1. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым на финиш пришёл Льюис Хэмилтон («Мерседес»). Третье место у Ландо Норриса («Макларен»).

Гран-при США. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 56 кругов.

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2.225.

3. Ландо Норрис («Макларен») +10.730.

4. Карлос Сайнс («Феррари») +15.134.

5. Серхио Перес («Ред Булл») +18.460.

6. Шарль Леклер («Феррари») +24.662.

7. Джордж Расселл («Мерседес») +24.999.

8. Пьер Гасли («Альпин») +47.996.

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +48.696.

10. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:14.385.

11. Александер Албон («Уильямс») +1:26.714.

12. Логан Сарджент («Уильямс») +1:27.998.

13. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1:29.904.

14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:38.601.

15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.

16. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

17. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +1 круг.

Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), Оскар Пиастри («Макларен»), Эстебан Окон («Альпин») — сошли.