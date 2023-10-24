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Роберт Шварцман сядет за руль «Феррари» на тестах новичков FIA WEC

Роберт Шварцман сядет за руль «Феррари» на тестах новичков FIA WEC
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Стал известен список участников тестов для новичков FIA WEC, в который попал российский пилот Роберт Шварцман. Компанию Шварцману составит Лилу Ваду — первая женщина-пилот, одержавшая победу в классе WEC, выиграв в этом году в Спа гонку LMGTE Am. Шварцман и Ваду будут пилотировать гиперкар Ferrari 499P под номером 51, победивший в Ле-Мане. В прошлом году 22-летняя девушка тестировала гиперкар Toyota.

В список участников постсезонных тестов для новичков ФИА WEC в Бахрейне вошли гонщики из различных гоночных дисциплин, включая Формулу-2, Формулу-3, IMSA, IndyCar, Формулу-E, DTM и GT Racing.

Всего в официальных тестах для новичков примут участие 18 автомобилей (девять гиперкаров, пять LMP2 и четыре LMGTE Ams).

Ранее стало известно, что Шварцман в составе «Пенске» примет участие в предсезонных тестах Формулы-Е.

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