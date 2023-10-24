Acura NSX обогнала новый Chevrolet Corvette Z51 в дрэг-рейсинге

На дрэг-стрипе «Барона» в городе Лейксайд, штат Калифорния, состоялась гонка между новым Chevrolet Corvette Stingray Z51 и тюнингованной Acura NSX 2018 года выпуска. На дистанции в ⅛-мили японский суперкар оказался на десятую с небольшим секунды быстрее.

Acura преодолела трассу за 7,02 секунды, в то время как Corvette показал время 7,15 секунды. Видео заездов на своём YouTube-канале SSDracer опубликовал владелец Stingray Z51.

Права на видео принадлежат SSDracer. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале SSDracer.

Отметим, что в этих заездах Corvette выступал в стоковой конфигурации с двигателем мощностью 495 лошадиных сил. Мощность Acura NSX неизвестна, однако даже в стандартной комплектации двигатель этой машины развивает 573 лошадиные силы.