Нико Хюлькенберг заявил, что с возрастом научился лучше одеваться

Пилот «Хааса» немец Нико Хюлькенберг ответил на вопрос, какой совет дал бы себе 23-летнему перед его первым сезоном в Формуле-1, а также рассказал, сожалеет ли он о чём-нибудь.

«Остались ли у меня какие-нибудь сожаления? Не так много. Когда я стал старше, моё чувство стиля в одежде становится лучше, ты проходишь этапы взросления и должен найти себя!

Что я мог бы посоветовать себе в 23 года? Очевидно, что не каждое решение или командный ход я бы оставил таким же, но вы живёте и учитесь, всегда трудно предсказать будущее, если у вас нет хрустального шара. Нам предстоит достичь ещё многого, мы все это знаем. Прямо сейчас я всё ещё очень мотивирован и смотрю в будущее», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Хааса».