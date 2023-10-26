Аль-Аттия, покинувший «Тойоту», заявил о намерении выиграть «Дакар» с 4-м производителем

Пятикратный победитель Дакара Нассер Аль-Аттия, в 2023 году выступавший на ралли-рейде за «Тойоту», объявил, что присоединился к команде Prodrive, и заявил о намерении выиграть престижнейший гоночный марафон с четвёртым производителем, а также поделился ожиданиями от партнёрства с раллийной легендой Себастьеном Лёбом.

«Productive Hunter — выдающаяся машина. Думаю, после трёх поездок на «Дакар» и двух вторых мест там сейчас настало время для победы этой машины на «Дакаре». Для меня это стало бы третьей подряд победой, а также победой с четвёртым производителем.

Последние два года машина команды финишировала на «Дакаре» второй под управлением Себастьена. Думаю, что в лице меня и Себа у нас будет мощная команда на «Дакаре» следующего года. У нас есть потенциал для победы. Всё, что делает Productive Hunter, очень профессионально и на высоком уровне.

Я впервые буду напарником Себа на «Дакаре», но уже хорошо знаком с ним. Он по-настоящему великий гонщик. Скорость, которую он показывал на «Дакаре» в предыдущие два года, была невероятной. 2024-й кажется особым годом. Не только потому, что у меня есть шанс отправиться на седьмую Олимпиаду, но и потому, что у меня будет попытка выиграть «Дакар» с четвёртым производителем», — приводится слова Аль-Аттии в официальном пресс-релизе «Ред Булл».