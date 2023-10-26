Шарль Леклер — об обновлениях «Феррари»: они придали мне больше уверенности

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что последнее обновление болида придало ему уверенности по ходу прошедшего Гран-при США.

«Как только у нас появляется избыточная поворачиваемость, мы сильно теряем в сцеплении, и это обновление было именно для того, чтобы решить эту проблему.

Это помогло мне обрести больше уверенности и настроить машину так, как я предпочитаю, а также получить немного более стабильную переднюю часть, что обычно мне нравится.

С тех пор я просто чувствую себя свободно за рулём машины. Но впереди ещё немало гонок, и предстоит проделать ещё немало работы. Нам нужно продолжать настаивать, но мы наверняка сделали несколько шагов вперёд», – приводит слова Леклера Motorsport.

Напомним, Леклер выиграл квалификацию на Гран-при США, но затем после гонки был дисквалифицирован за то, что на болиде «Феррари» по регламенту не соответствовала так называемая доска скольжения под днищем.