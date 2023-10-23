Хэмилтон и Леклер дисквалифицированы по итогам Гран-при США Формулы-1

Гонщики «Мерседеса» и «Феррари» Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер заработали дисквалификации по итогам гонки Гран-при США Формулы-1. Соответствующее решение приняли стюарды Гран-при на основе доклада от технического делегата ФИА Джо Бауэра.
Машины Хэмилтона и Леклера не смогли пройти техническую проверку после финиша гонки Гран-при США Формулы-1. Бауэр установил, что на болидах «Мерседеса» и «Феррари» не соответствуют регламенту так называемые доски скольжения под днищем. В некоторых местах их толщина оказалась меньше положенной в регламенте. Представители «Феррари» и «Мерседеса» признали корректность измерений и объяснили нарушение правил кочковатой трассой и минимальным временем на подбор настроек из-за формата спринтерского уикенда.
В соответствии с решением судей Хэмилтон потерял второе место по итогам гонки, Леклер — шестое. Таким образом, Ландо Норрис поднялся на вторую позицию, а третьем стал другой пилот «Феррари» Карлос Сайнс. В очковую зону попали оба пилота «Уильямса» — финишировавшие 11-м и 12-м Александер Албон и Логан Сарджент.
Гран-при США. Гонка. Обновлённые результаты:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 56 кругов.
2. Ландо Норрис («Макларен») +10.730.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +15.134.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +18.460.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +24.999.
6. Пьер Гасли («Альпин») +47.996.
7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +48.696.
8. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:14.385.
9. Александер Албон («Уильямс») +1:26.714.
10. Логан Сарджент («Уильямс») +1:27.998.
11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1:29.904.
12. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:38.601.
13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
15. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +1 круг.
Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), Оскар Пиастри («Макларен»), Эстебан Окон («Альпин») — сошли.
Льюис Хэмилтон («Мерседес»), Шарль Леклер («Феррари») — дисквалифицированы.