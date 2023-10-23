Хэмилтон и Леклер дисквалифицированы по итогам Гран-при США Формулы-1

Гонщики «Мерседеса» и «Феррари» Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер заработали дисквалификации по итогам гонки Гран-при США Формулы-1. Соответствующее решение приняли стюарды Гран-при на основе доклада от технического делегата ФИА Джо Бауэра.

Машины Хэмилтона и Леклера не смогли пройти техническую проверку после финиша гонки Гран-при США Формулы-1. Бауэр установил, что на болидах «Мерседеса» и «Феррари» не соответствуют регламенту так называемые доски скольжения под днищем. В некоторых местах их толщина оказалась меньше положенной в регламенте. Представители «Феррари» и «Мерседеса» признали корректность измерений и объяснили нарушение правил кочковатой трассой и минимальным временем на подбор настроек из-за формата спринтерского уикенда.

В соответствии с решением судей Хэмилтон потерял второе место по итогам гонки, Леклер — шестое. Таким образом, Ландо Норрис поднялся на вторую позицию, а третьем стал другой пилот «Феррари» Карлос Сайнс. В очковую зону попали оба пилота «Уильямса» — финишировавшие 11-м и 12-м Александер Албон и Логан Сарджент.

Гран-при США. Гонка. Обновлённые результаты:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 56 кругов.

2. Ландо Норрис («Макларен») +10.730.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +15.134.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +18.460.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +24.999.

6. Пьер Гасли («Альпин») +47.996.

7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +48.696.

8. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:14.385.

9. Александер Албон («Уильямс») +1:26.714.

10. Логан Сарджент («Уильямс») +1:27.998.

11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1:29.904.

12. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:38.601.

13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.

14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

15. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +1 круг.

Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), Оскар Пиастри («Макларен»), Эстебан Окон («Альпин») — сошли.

Льюис Хэмилтон («Мерседес»), Шарль Леклер («Феррари») — дисквалифицированы.