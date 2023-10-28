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Риккардо: нашей машине по силам попасть в топ-10 в квалификации Гран-при Мексики

Риккардо: нашей машине по силам попасть в топ-10 в квалификации Гран-при Мексики
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Австралийский пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо выразил надежду, что ему по силам пройти в третий сегмент квалификации Гран-при Мексики.

«Я определённо уверен в себе. Хотя я не могу стоять здесь и предсказывать, что будет происходить в квалификации, потому что мы не знаем, как именно другие команды использовали свои двигатели, сколько топлива в баках у них было и тому подобное.

Но я знаю, что хорошо чувствовал себя за рулём болида, ощущения были отличными, и я думаю, что в квалификации нашей машине по силам попасть в топ-10. Хотя было бы здорово попасть даже в шестёрку сильнейших. Я хочу продолжать в том же духе», – приводит слова Риккардо F1i.

Напомним, Риккардо показал восьмой результат в первой свободной тренировке Гран-при Мексики и шестой во второй практике.

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