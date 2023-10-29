Ferrari показала первые фото гоночной машины для своего монокубка

В Муджелло в рамках мероприятия Ferrari Finali Mondiali официально представлена Ferrari 296 Challenge — гоночная версия 296-й модели, предназначенная для участия в монокубках «Скудерии» под эгидой Ferrari Challenge.

Права на видео принадлежат Ferrari. Полностью посмотреть ролик вы можете на официальном YouTube-канале Ferrari.

Ferrari 296 Challenge оснащена двигателем V6, хотя все предыдущие автомобили Ferrari Challenge обладали V8. Кроме того, в отличие от 296 GTB, у этой версии отсутствует гибридная составляющая — так инженерам удалось уменьшить массу машины. Тем не менее создатели отмечают, что этот автомобиль ближе к своему аналогу GT3, чем предыдущие автомобили с приставкой Challenge.

Ferrari 296 Challenge Фото: Ferrari

Новинка получила более эффективную аэродинамику и на скорости 250 км/ч генерирует 870 кг прижимной силы, что на 18% больше, чем Ferrari 488 Challenge Evo. Силовая установка между тем генерирует порядка 700 лошадиных сил.

Отметим, что в начале октября на экипаж Роберта Шварцмана на Ferrari 296 GT3 выиграл этап GT World Challenge Europe Endurance Cup — гонку «3 часа Барселоны».

На трассах Ferrari 296 Challenge дебютирует в 2024 году.