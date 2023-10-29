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Лиам Лоусон стал вице-чемпионом японской Супер Формулы, чемпион — Ритомо Мията

Лиам Лоусон стал вице-чемпионом японской Супер Формулы, чемпион — Ритомо Мията
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Новозеландский юниор «Ред Булл» Лиам Лоусон, дебютировавший в Формуле-1 в сезоне-2023, завершил выступления в чемпионате японской Супер Формулы. Сегодня, 29 октября, завершилась последняя гонка чемпионата, проходившая на трассе «Сузука».

В утренней квалификации Лоусону удалось выиграть поул-позишен, что принесло ему 4 дополнительных очка в личном зачёте. Для победы в чемпионате Лоусону необходимо было одержать победу, параллельно надеясь на то, что его главный конкурент Ритомо Мията займёт позицию не выше четвёртой. Однако, Лоусон финишировал лишь вторым, а Мията третьим, что и принесло японскому гонщику победу в чемпионате.

Отметим, что всего в течение сезона Лоусону удалось одержать 3 победы в розыгрыше чемпионата. По ходу сезона новозеландцу пришлось отправиться в Формулу-1 для замены Даниэля Риккардо в «Альфа Таури», который получил травму руки на Гран-при Нидерландов.

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