Мартин выиграл гонку Гран-при Таиланда MotoGP, Баньяя — второй, Биндер — третий

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В Бурираме (Таиланд) завершилась основная гонка Гран-при Таиланда MotoGP, лучший результат по итогам которой показал испанский гонщик «Дукати» Хорхе Мартин. Второе место занял лидер общего зачёта, итальянец Франческо Баньяя, а третьим финишировал Брэд Биндер из «КТМ», потерявший одну позицию в качестве штрафа за нарушение границ трассы.

MotoGP. Гран-при Таиланда. Основная гонка (топ-10):

1. Хорхе Мартин («Дукати») — 26 кругов.

2. Франческо Баньяя («Дукати») +0,253.

3. Брэд Биндер («КТМ») +0,114*.

4. Марко Бедзекки («Дукати») +2,244.

5. Алеш Эспаргаро («Априлия») +4,542.

6. Фабио Куартараро («Ямаха») +4,789.

7. Марк Маркес («Хонда») +5,601.

8. Лука Марини («Дукати») +7,017.

9. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +7,808.

10. Жоанн Зарко («Дукати») +9,616.

До завершения чемпионата остаётся три этапа. Борьбу за чемпионство продолжают Франческо Баньяя и Хорхе Мартин.