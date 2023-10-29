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Калле Рованперя стал двукратным чемпионом мира по ралли WRC

Калле Рованперя стал двукратным чемпионом мира по ралли WRC
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Сегодня, 29 октября, завершился очередной этап чемпионата мира по ралли WRC. На Ралли Центральной Европы, победителем которого стал Тьерри Нёвиль из «Хёндэ», второе место занял финский пилот «Тойоты» Калле Рованперя. Благодаря второму результату Рованперя досрочно обеспечил себе чемпионство.

Отметим, что финский пилот также становился чемпионом сезона-2022. До конца чемпионата WRC остаётся один этап — Ралли Японии, которое пройдёт с 16 по 19 ноября.

WRC. Общий зачёт (топ-10):

1. Калле Рованперя — 235 очков.
2. Эльфин Эванс — 191.
3. Тьерри Нёвиль — 184.
4. Отт Тянак — 162.
5. Себастьен Ожье— 114.
6. Эсапекка Лаппи — 98.
7. Такамото Кацута — 89.
8. Дани Сордо — 63.
9. Теэму Сунинен — 42.
10. Оливер Солберг — 33.

WRC 2023. Этап 12, Пассау, Центральная Европа
Ралли Центральной Европы. Общий зачёт
29 октября 2023, воскресенье. 14:16 МСК
Окончено
1
Тьерри Нёвиль
Hyundai Shell Mobis WRT
2:52:39.9
2
Калле Рованперя
Toyota GAZOO Racing WRT
+57.6
3
Отт Тянак
M-Sport Ford WRT
+1:52.8
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