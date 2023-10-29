Калле Рованперя стал двукратным чемпионом мира по ралли WRC

Сегодня, 29 октября, завершился очередной этап чемпионата мира по ралли WRC. На Ралли Центральной Европы, победителем которого стал Тьерри Нёвиль из «Хёндэ», второе место занял финский пилот «Тойоты» Калле Рованперя. Благодаря второму результату Рованперя досрочно обеспечил себе чемпионство.

Отметим, что финский пилот также становился чемпионом сезона-2022. До конца чемпионата WRC остаётся один этап — Ралли Японии, которое пройдёт с 16 по 19 ноября.

WRC. Общий зачёт (топ-10):

1. Калле Рованперя — 235 очков.

2. Эльфин Эванс — 191.

3. Тьерри Нёвиль — 184.

4. Отт Тянак — 162.

5. Себастьен Ожье— 114.

6. Эсапекка Лаппи — 98.

7. Такамото Кацута — 89.

8. Дани Сордо — 63.

9. Теэму Сунинен — 42.

10. Оливер Солберг — 33.