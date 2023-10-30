Цунода объяснил, почему поторопился с попыткой обгона Пиастри

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода высказался по поводу итогов Гран-при Мексики.

«Поздравляю команду и Даниэля с набранными очками. Темп машины был таким же хорошим, как мы и ожидали, поэтому очень жаль, что произошел инцидент с Пиастри. Я доволен своим отрезком на «харде», без которого я не смог бы выйти на восьмую позицию. Он был сильным и показал, что машина хороша.

Сложно преследовать других, поэтому позже я почувствовал, что шины начинают подводить, и хотел обогнать как можно скорее. Приношу свои извинения за инцидент, из-за которого я оказался в хвосте группы. Эта трасса хорошо подошла нашему автомобилю, а поскольку в Бразилии повороты проходят на низких скоростях, я надеюсь, что у нас есть такой же потенциал и шансы. Надеюсь, мы сможем побороться за попадание в первую десятку на оставшихся гонках», — сказал Цунода после гонки.