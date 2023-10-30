Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики, Хэмилтон — второй, Леклер- третий

На Автодроме имени братьев Родригес завершился Гран-при Мексики. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым на финиш пришёл гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, третье место у Шарля Леклера («Феррари»).
Гран-при Мексики. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг.
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +13.875.
3. Шарль Леклер («Феррари») +23.124.
4. Карлос Сайнс («Феррари») +27.154.
5. Ландо Норрис («Макларен») +33.266.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +41.020.
7. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +41.570.
8. Оскар Пиастри («Макларен») +43.104.
9. Александер Албон («Уильямс») +48.573.
10. Эстебан Окон («Альпин») +1:02.879.
11. Пьер Гасли («Альпин») +1:06.208.
12. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:18.982.
13. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1:20.309.
14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:20.597.
15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:21.676.
Логан Сарджент («Уильямс»), Лэнс Стролл («Астон Мартин»), Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), Кевин Магнуссен («Хаас»), Серхио Перес («Ред Булл») — сошли.
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