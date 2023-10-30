Хюлькенберг ответил Окону, предложившему на Гран-при Мексики приготовиться к его обгону

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг прокомментировал сообщение от гонщика «Альпин» Эстебена Окона, которое тот адресовал ему во время Гран-при Мексики. На 51-м круге гонки Окон сказал по радио своей команде: «Вы можете сказать «Хаасу», что я пойду на обгон, так что им лучше быть готовыми к этому!»

«Тебе наверняка понравилось моё заднее антикрыло. Что же тебя настолько задержало?» — написал Хюлькенберг на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Окон на Гран-при Мексики показал десятый результат, а Хюлькенберг был 13-м. Победителем гонки стал нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

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Ранее Окон прокомментировал свои слова во время Гран-при Мексики в адрес «Хааса» и Хюлькенбергуа.