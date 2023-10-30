Сотников стал победителем Бахи «Пески Арчеды», опередив Вязовича более чем на три минуты

С 26 по 29 октября 2023 года в Волгоградской области прошла Баха «Пески Арчеды» — заключительный этап чемпионата России по ралли-рейдам. Её победителем стал пилот «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников, сообщает пресс-служба команды.

Чемпионат России по ралли-рейдам. Баха «Пески Арчеды». Итоговая классификация (топ-3):

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 7:04:35.

2. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») + 0:03.25.

3. Богдан Каримов («КАМАЗ-мастер») + 0:12.39.

Гонка прошла в формате трёхдневного ралли-рейда с общей дистанцией 880 км, из которых 600 гонщикам шли в зачёт времени.

В грузовом зачёте гонки, кроме четырёх экипажей команды «КАМАЗ-мастер», также приняли участие команды «МАЗ-СПОРТавто» (три экипажа), «Урал Моторспорт» (один экипаж) и «Газ Рейд Спорт» (два экипажа).