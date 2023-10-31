Тимо Глок: в топ-команде Хюлькенберг сражался бы за подиумы и победы

Бывший немецкий пилот Формулы-1 Тимо Глок высказал мнение, что его соотечественник гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг способен выступать в топ-команде.

«У него есть потенциал, и он не раз это демонстрировал. Когда он принял решение уйти в «Заубер», надо признать, что в тот год команда была очень сильна. Но потом всё изменилось. Как и в Хоккенхайме в 2019 году, когда у него была возможность подняться на подиум, но он допустил ошибку.

Конечно, с такими выступлениями его имя снова и снова упоминается в разговорах о топ-командах. Если бы Хюлькенберг выступал в топовой команде, он был бы тем, кто мог бы бороться за подиумы и победы. У него есть талант и скорость, чтобы быть впереди, и поэтому он был бы хорошим вариантом для большой команды», — приводит слова Глока Speedweek.

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