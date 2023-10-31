Виталий Петров высказался по поводу положения Серхио Переса в «Ред Булл»

Бывший российский гонщик Формулы-1, пилот программы «СМП Рейсинг» Виталий Петров прокомментировал положение Серхио Переса в «Ред Булл».

«Конечно, сейчас много ходит слухов о карьере Переса. Доктор Марко, например, говорит, что контракт на 2024 год есть. Но мы все знаем, что люди непостоянны и решение может поменяться в один момент. Но всё-таки скорость Переса зависит от него самого. Конечно, много у него трудностей — видимо, психологических. Каждую гонку Макс выигрывает, а Перес не дотягивает до уровня Макса. В какой-то момент, видимо, случился в сезоне переломный момент. Макс стал выигрывать в одну калитку. Посмотрим, как пройдут оставшиеся гонки», — приводит слова Петрова телеграм-канал SMP Racing.