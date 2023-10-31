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Штайнер поделился ощущениями от радикально обновлённого болида «Хааса»

Штайнер поделился ощущениями от радикально обновлённого болида «Хааса»
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился выводами касательно обновлений болида его команды, подготовленных к концу сезона-2023 с прицелом на успешную адаптацию на следующий сезон.

«Основной вывод заключается в том, что мы ожидали немного большего от обновлений, но мы по-прежнему ищем баланс, потому что в Остине был уикенд со спринтом и небольшим количеством тестов, а в Мексике мы работали на большой высоте.

В прошлый уикенд нам не хватало общей прижимной силы, но я по-прежнему не пришёл к полному заключению, однако наши ожидания были немного выше, хотя они и указывают нам правильное направление на следующий год», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».

Отметим, что на Гран-при США и Гран-при Мексики, на которых «Хаас» использовал обновлённую версию болида VF-23, пилотам команды не удалось набрать очков. По результатам Гран-при Мексики «Хаас» откатился на последнее место в Кубке конструкторов, отставая от «Альфа Таури» и «Альфа Ромео» на четыре очка.

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