Риккардо назвал цель «Альфа Таури» на конец сезона-2023

Австралийский пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо после успешного Гран-при Мексики, на котором он занял седьмое место, ответил, будет ли его команда способна навязать борьбу «Уильямсу» в Кубке конструкторов в текущем сезоне.

«Если всё будет так же, как в этот уикенд, то абсолютно точно. Сложно сказать, потому что в Бразилии совсем другая трасса, хоть и чем-то похожая. Также на высоте и также достаточно большая прижимная сила, что может помочь нам. Посмотрим.

Вегас? Кто знает? Там много длинных прямых, но думаю, что в Бразилии на следующей неделе у нас всё будет в порядке», — приводит слова Риккардо PlanetF1.

Благодаря успешным выступлениям Риккардо на Гран-при Мексики «Альфа Таури» удалось подняться с последнего места в Кубке конструкторов. Их отставание от «Уильямса», идущего на седьмом месте, составляет 12 очков.