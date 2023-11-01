Майкл Андретти: не понимаю, почему нам сопротивляются — мы принесём больше, чем заберём

Бывший пилот Формулы-1 Майкл Андретти, ответственный за команду «Андретти», которая собирается присоединиться к «Королевским гонкам», высказался о противостоянии с противниками участия его команды в чемпионате.

«Для меня в некотором смысле загадка, почему они сопротивляются. Они говорят, что мы разрезаем пирог, но я считаю, что мы принесём, надеюсь, больше, чем заберём. Мы действительно верим в это, и я думаю, если вы посмотрите на поддержку фанатов, на проведённые опросы и тому подобное, то мы считаем, что мы дополним [Формулу-1], а не отберём что-то.

Относительно спонсоров, я думаю, что здесь есть чем заняться. Считаю, что мы можем даже помочь повысить популярность [Формулы-1] в США относительно того уровня, на котором она сейчас. Есть много компаний, которые сейчас не входят в эту гоночную серию, но уже связывались с нами и весьма заинтересованы в том, чтобы поговорить с нами, как только мы получим одобрение», — сказал Андретти в интервью Sky Sports.