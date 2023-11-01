Майк Эллиот: я горжусь тем, что внёс вклад в путь «Мерседеса»

Бывший технический директор «Мерседеса» Майк Эллиот высказался по поводу своей работы в команде.

«Быть частью команды «Мерседеса» было одной из самых больших привилегий в моей карьере. За время моей работы я видел, как она выросла из группы людей, объединившихся для победы в гонках, затем в первом чемпионате, до рекордных восьми подряд чемпионатов конструкторов — и я горжусь тем, что внес свой вклад в этот путь.

Хотя в последние два сезона мы не выигрывали гонки так, как мы к этому стремились, они стали для нас испытанием во многих других отношениях и заставили нас подвергнуть сомнению наши фундаментальные предположения о том, как мы добиваемся результатов. В течение последних шести месяцев я с удовольствием разрабатывал техническую стратегию, которая, как мы надеемся, может стать основой для следующего цикла успеха команды», — приводит слова Эллиота сайт Формулы-1.