Мексиканский экс-пилот Ф-1 заявил, что Ферстаппен мог повлиять на аварию Переса в Мексике

Бывший мексиканский пилот Формулы-1 Эстебан Гутьеррес высказался об аварии своего соотечественника, гонщика «Ред Булл» Серхио Переса, случившейся на старте Гран-при Мексики. Перед первым поворотом мексиканец поравнялся с товарищем по команде Максом Ферстаппеном и Шарлем Леклером («Феррари»). Серхио мог выйти в лидеры, однако выбрал слишком узкую траекторию, налетел на болид Шарля и повредил боковой понтон автомобиля. В итоге Чеко был вынужден сойти.

«Жаль Переса и жаль мексиканских фанатов. Я думаю, он действовал смело, попробовав выполнить этот шаг. Иногда в такой ситуации идёшь ва-банк. При этом Серхио ещё немного не повезло. Макс сместился немного влево, а затем прижал Шарля. Тогда, конечно, Шарлю некуда было деваться. Но я уверен, в скором времени Чеко полностью оправится от этого», — приводит слова Гутьерреса GPFans со ссылкой на F1 Nation podcast.

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