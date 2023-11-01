Глок объяснил, почему Перес рискует пропустить Хэмилтона на второе место в этом сезоне Ф-1

Бывший немецкий гонщик Формулы-1 Тимо Глок поделился мнением о борьбе за второе место в общем зачёте пилотов, которую ведут друг с другом Серхио Перес из «Ред Булл» и Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес». Напомним, на Гран-при Мексики Перес попал в аварию и был вынужден сойти. Сейчас в активе Серхио 240 очков, а у Льюиса 220 баллов.

«Это был наихудший сценарий для Серхио Переса — и произошёл он на глазах у местной публики. При этом такой ситуации можно было избежать. Серхио знал, что они втроём войдут в первый поворот, и просчитался. В борьбе за второе место он опережает Льюиса Хэмилтона всего на 20 очков. Хороший результат в Мексике придал бы ему уверенности, а теперь можно сказать, что всё складывается не так радужно.

В настоящий момент Хэмилтон лучше разобрался с автомобилем. Гоночный темп у него просто потрясающий. Поэтому Пересу будет вдвойне тяжелее в последних гонках. Многое будет зависеть от психологической устойчивости», — написал Глок в своей колонке на Sky Sport Germany.

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