Эта обновлённая «Нива» готова выступать на «Дакаре». Чем она любопытна?

В 45 лет возобновить карьеру в большом спорте человеку сложно, а вот автомобилю — гораздо легче. На собственном примере это доказала легендарная «Нива», которая в сезоне-2022 обрела второе дыхание и вновь заявила о себе в гонках на международном уровне. Культовый внедорожник стартовал и на «Дакаре», и на «Шёлковом пути». Причём в Саудовской Аравии на трассу вернулась классическая версия модели, а бескрайние просторы России покоряла свежайшая модификация машины, созданная по требованиям актуального класса T2.

И если с автомобилями для Dakar Classic всё предельно просто — это практически стандартные машины с минимальными доработками, позволяющими технике соответствовать требованиям официального автоспорта, то с новой моделью заводской команды Lada Sport Rosneft всё гораздо интереснее. Хотя бы потому, что этот автомобиль ознаменовал возвращение бренда «Нива» в автоспорте после практически 30-летнего перерыва.

Lada 4×4 Bronto 2 — почему такое название

От идеи подготовить Lada Niva Legend к ралли-рейдам до первого старта нового внедорожника в гонке прошло менее полугода, за которые инженеры Lada Sport смогли построить новый для команды автомобиль. До этого на протяжении нескольких сезонов специалисты в Тольятти занимались исключительно техникой для кольцевых гонок и классического ралли, однако и с амбициозной задачей быстро построить совершенно новую машину коллектив справился.

Lada 4×4 Bronto 2 Фото: Lada Sport

Взяв за основу Lada Niva Bronto 2021 года выпуска, за несколько месяцев усердной работы внедорожник превратили в модель, которая в стартовых ведомостях «Шёлкового пути» обозначена как Lada 4×4 Bronto 2. Выбор базовой модификации был обусловлен тем, что в одобрение типа транспортного средства на Bronto вписано множество доработок, которые важны с точки зрения адаптации дорожной машины к автоспорту, а значит, можно позволить себе большую модернизацию, чем в случае с простой Lada Niva Legend.



Регламент зачёта T2 допускает минимальные доработки автомобилей, поэтому со спортивной точки зрения машина Lada Sport Rosneft Raid — практически стандартный автомобиль. Но если оценивать боевую «Ниву» с позиций владельца обычного внедорожника, то это существенно изменённая в сравнении с дорожной моделью машина, хотя и в пределах жёстких рамок технических требований.

Новая «Нива» на «Шёлковом пути» Фото: Lada Sport

Что изменили?

Основные изменения коснулись кузова. Модель не самая молодая — ей в 2022 году исполнилось 45 лет! — и конструкторы ВАЗ-2121 вовсе не предполагали, что их детище будет по много часов ежедневно мчаться на протяжении двух недель по бездорожью на высокой скорости. Без дополнительного усиления кузов просто не выдержал бы тех нагрузок, что выпадают на его долю на дистанции ралли-рейда, поэтому инженеры в силовую структуру автомобиля превратили обязательный для гоночной техники каркас безопасности.

Переплетения труб не только защищают пилота и штурмана, но и существенно повышают жёсткость всего автомобиля. Кроме того, на каркас безопасности завязаны точки крепления амортизаторов подвески — в отличие от стандартной «Нивы», где разнесены амортизаторы и пружины, на гоночной машине использованы койловеры. Естественно, речь идёт о специальных компонентах для спортивной техники. А вот задний мост остался стандартным, его только дополнительно усилили для большей надёжности. Также появились дисковые блокировки дифференциалов на передней и задней осях, без которых нечего делать на пересечённой местности.

Двигатель гоночной Lada 4×4 Bronto 2 создан на базе стандартного 1,7-литрового мотора, мощность которого увеличили в полтора раза. Расточенный блок цилиндров, новая шатунно-поршневая группа, новые распредвалы и коленвал, новый впуск с 60-мм рестриктором, спортивная выхлопная система, выведенная под пороги кузова, новый блок управления и прочие изменения позволили увеличить отдачу атмосферного агрегата до впечатляющих 120 л.с. Кажется, что это не так и много, но при массе 1400 килограммов соотношение мощности к весу оказывается на уровне иностранных внедорожников, на фоне которых у «Нивы» есть неоспоримое преимущество — компактные габариты, позволяющие чувствовать себя более уверенно на извилистых дорожках, в лесах или на сложном рельефе, где более длинные машины могут «сесть».



С доработанным двигателем в связке работает кулачковая коробка передач с прямозубыми шестернями, позволяющими включать передачи без выжима сцепления. Кроме того, такие элементы повысили надёжность трансмиссии. Также кулачковый механизм получила раздаточная коробка, благодаря которой переходить на понижающую передачу и обратно можно на ходу. Изменения коснулись и тормозов, однако принципиально схема — дисковые механизмы спереди и барабанные сзади — не поменялась, но установлены более выносливые диски и колодки. Причём заимствованы они у кольцевых моделей Lada, от которых также взяты и некоторые решения для системы охлаждения двигателя.

Подкапотное пространство Lada 4×4 Bronto 2 Фото: Максим Вершинин

Внешний вид и салон

Что касается салона, то он по степени аскетичности полностью соответствует гоночной технике. Лишённый внутренней обивки, шумо- и виброизоляции интерьер имеет два спортивных кресла-«ковша» с многоточечными ремнями безопасности, интерком для экипажа, спортивный руль, цифровую панель приборов и перекомпонованную центральную консоль — на неё вынесены все элементы управления системами автомобиля, чтобы при необходимости пользоваться ими могли и пилот, и штурман. В распоряжении последнего, впрочем, оборудования тоже достаточно — на передней панели установлены штурманские приборы, а в ногах установлен подиум с вынесенными на него клавишами клаксона, включения фар и стеклоочистителей.

Салон Lada 4×4 Bronto 2 Фото: Максим Вершинин

Второго ряда сидений, естественно, нет — за спинками кресел противопожарная перегородка, отделяющая салон от грузового отсека. В нём размещены специальный гоночный 140-литровый топливный бак, набор инструментов и два запасных колеса. На 16-дюймовые кованые диски монтируются внедорожные покрышки, размерность которых и рисунок протектора команда подбирает в зависимости от типа покрытия предстоящего спецучастка.



С точки зрения внешности узнаваемая в любой точке Земли «Нива» сохранила все черты своего каноничного дизайна, которые дополнили типично гоночные акценты. Расширенные накладки на колёсные арки, развитые брызговики, дополнительный свет и, конечно, фирменная ливрея Lada Sport Rosneft Raid.

Багажник Lada 4×4 Bronto 2 Фото: Максим Вершинин

Руководитель ралли-рейдовой команды Lada Sport Rosneft Константин Гыстаров, рассказывая о новом творении коллектива, делает особый акцент на стремлении использовать максимальное количество серийных деталей. Во-первых, это удешевляет автомобиль, во-вторых, повышает его ремонтопригодность — в случае поломки запчасти можно купить в любом автомагазине в России. В-третьих, как это ни удивительно, но на «Шёлковом пути» выяснилось, что серийные детали зачастую выносливее гоночных.



Ну и нельзя забывать о тренде на импортозамещение — уже сейчас в машине все иностранные детали, что можно заменить отечественными комплектующих, уступили место российским. И зачастую наши аналоги даже качественнее и требуют меньших доработок, чем зарубежные элементы от именитых производителей.

Какие результаты?

Новый внедорожник доверили экипажу многократного чемпиона России и обладателя Кубка России по классическому ралли Дмитрию Воронову и одному из самых опытных ралли-рейдовых штурманов страны, обладателю Кубка мира Евгению Загороднюку. Перед стартом на «Шёлковом пути» команда Lada Sport Rosneft Raid провела только одну гонку Кубка России «Симбирский тракт» в Ульяновске, которую выиграла. Вместе с победой в своём классе коллектив получил ценную информацию о машине и внёс ряд доработок в автомобиль перед главным стартом сезона.

Впрочем, короткая баха — не то же самое, что двухнедельный ралли-марафон, поэтому без проблем на «Шёлковом пути» не обошлось. Но все спецучастки, которые удалось проехать без неполадок, экипаж на «Ниве» в своём классе выиграл, так что шансы победить на «Шёлковом пути» в классе T2 у Lada 4×4 Bronto 2 есть уже в 2023 году. Тем более что Lada Sport Rosneft подтвердила своё желание выставить машину и на следующую гонку. И, возможно, «Нива» у заводской команды будет уже не одна.

Евгений Загороднюк и Дмитрий Воронов Фото: Lada Sport

Появится ли «Нива» на «Дакаре» в основном зачёте? Если кто-то пожелает вывести на старт российский внедорожник, то, как отмечает Константин Гыстаров, потенциально построить клиентскую машину по требованиям международной категории T2 для коллектива не составит никаких проблем. Легенда возвращается в ралли-рейды!