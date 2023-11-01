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«Уильямс» поздравил главу команды Ваулза с рождением дочери

«Уильямс» поздравил главу команды Ваулза с рождением дочери
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Команда Формулы-1 «Уильямс» поздравила своего руководителя, британского инженера Джеймса Ваулза и его супругу Рэйчел с рождением дочери.

«Особенное пополнение в семье «Уильямса». Огромные поздравления Джеймсу и Рэйчел с рождением их маленькой дочери», — говорится в сообщении.

Фото: Williams F1

Напомним, Джеймс Ваулз, в июне отметивший 44-летие, возглавил «Уильямс» в 2023 году, перейдя из «Мерседеса», где он работал с 2010 года и более четырёх лет занимал пост директора по стратегии. До этого он занимал должности в командах «Хонда» и «Браун».

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