Ален Прост: Ферстаппен пишет свою историю, для него 51 победа — всего лишь цифры

Экс-пилот Формулы-1, четырёхкратный чемпион мира Ален Прост отреагировал на то, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен благодаря успеху на Гран-при Мексики Формулы-1 сравнялся с ним по количеству побед. На счету обоих по 51 победе в Формуле-1.

«За всю историю Формулы-1 только пяти гонщикам покорилась эта отметка. Подчеркну, что только пятерым, и я горжусь тем, что моё имя есть в этом списке.

Моя история далеко в прошлом, хоть она и прекрасна. Макс сейчас пишет свою историю – прекрасную по-своему. Хотя для него отметка в 51 победу – всего лишь цифры.

Когда-то я был первым по количеству побед, но понимал, что рано или поздно мой рекорд падёт. Скажу честно, было слегка неприятно, когда Михаэль Шумахер меня опередил. Конечно, плакать я не собирался. Но я солгу, если скажу, что ничего не почувствовал в тот день», – приводит слова Проста Racingnews365.