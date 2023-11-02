Дженсон Баттон проанализировал аварию на первом круге Гран-при Мексики

Экс-пилот Формулы-1, а ныне эксперт Дженсон Баттон проанализировал аварию с участием Серхио Переса, произошедшую на первом круге Гран-при Мексики, в борьбе за лидерство в гонке с напарником по «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и пилотом «Феррари» Шарлем Леклером.

«Это проблема, когда есть болиды, которые очень хорошо стартуют, а другие нет. И торможение в первый поворот очень долгое. Что Чеко должен был сделать? Он не мог мощно стартовать и оторваться вперёд — там были ещё болиды. Таким образом, у них был риск вынырнуть на внешнюю траекторию и устроить хаос. Это непростая задача.

Сам старт для Макса [Ферстаппена] был отличным на середине, но затем он попал в положение, когда ему не нужно было давить на педаль. К первому повороту у них был дрэг-рейсинг. Они немного выдавили Карлоса [Сайнса] с трассы — это дало Чеко возможность выйти на внешнюю траекторию. Три в ряд не сработали. Шарлю [Леклеру] было некуда деться. Чеко? Думаю, он считал, что внутри достаточно места для Шарля, иначе он бы не сдался. Он не хотел разбиться — он просто не оценил ситуацию», — приводит слова Баттона Crash.net.