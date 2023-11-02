Кевин Магнуссен вынужден пропустить медиа-день ГП Бразилии из-за отмены рейса

Датский пилот «Хааса» Кевин Магнуссен отсутствует на первой пресс-конференциии Гран-при Бразилии из-за отмены рейса. Об этом информирует RaceFans.

Гран-при Бразилии пройдёт с 3 по 5 ноября. Этап в Сан-Паулу состоится в рамках спринтерского уикенда.

В настоящий момент Магнуссен занимает 19-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1. В активе Кевина три очка. Лидирует гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (491 балла), который досрочно завоевал чемпионский титул в этом сезоне. На втором месте товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес (240 очков). Топ-3 замыкает британец Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес». На его счету 220 баллов.

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