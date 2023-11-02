Хаккинен назвал двух пилотов, способных бросить вызов Ферстаппену на Гран-при Бразилии

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен высказался о предстоящем Гран-при Бразилии. Он состоится с 3 по 5 ноября.

«Интерлагос» – действительно особенный. Я завоевал здесь поул-позицию, поставил самый быстрый круг и одержал победы в 98 и 99 годах – тогда, когда становился чемпионом Формулы-1. В этом году Макс претендует на победу. Однако, учитывая текущую форму Льюиса и Ландо, нельзя не признать, что они могут подорвать шансы «Ред Булл», — написал Хаккинен на своей странице в социальных сетях.

В настоящий момент Макс Ферстаппен («Ред Булл») уверенно лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 491 очко. На втором месте его товарищ по команде Серхио Перес, на счету которого 240 баллов. Топ-3 замыкает Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» (220 очков).

Семь самых эпичных Гран-при Бразилии Формулы-1: