Экс-пилот заявил, что, помимо «Андретти», Формуле-1 необходимо пригласить «Хайтек»

Экс-пилот Формулы-1 Джон Уотсон, выступавший на рубеже 80-х за «Макларен», заявил, что, помимо «Андретти», в «Королевские гонки» необходимо пригласить команду «Хайтек». Напомним, ранее «Андретти» прошла лицензирование от ФИА, а сейчас её заявка рассматривается организацией.

«Я говорю от лица многих болельщиков, которые хотели бы видеть «Андретти» или любую другую команду. «Хайтек» подала заявку в качестве ещё одной команды, чтобы стать 12-й командой, но её заявка, как я понимаю, была отклонена. Думаю, что 12 команд — это хорошее круглое число, и дюжина команд имеет для меня большой смысл. 24 болида на стартовой решётке — это может быть только на пользу болельщикам. Всё, что имеет значение, — это чтобы фанатам было хорошо», — сказал Уотсон в подкасте YouTube-канала Off The Ball.