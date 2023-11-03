Хюлькенберг и Норрис не будут наказаны за контакт в первой тренировке Гран-при Бразилии

Формула-1 не станет применять никаких санкций к пилоту «Хааса» Нико Хюлькенбергу из-за инцидента с гонщиком «Макларена» Ландо Норрисом. Об этом сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА).

Как сообщается, стюарды выслушали показания обоих гонщиков, представителей обеих команд, а также рассмотрели записи с камер видеонаблюдения и пришли к выводу, что по итогам контакта между Хюлькенбергом и Норрисом не будет никаких штрафных санкций.

«Оба пилота способствовали контакту, и ни один из них не виноват в произошедшем», — говорится в сообщении ФИА.

Напомним, лучший результат в первой свободной тренировке Гран-при Бразилии показал пилот «Феррари» Карлос Сайнс-младший. Второе время продемонстрировал его партнёр по команде Шарль Леклер, третьим стал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.