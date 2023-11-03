Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бразилии. Леклер — 2-й, Стролл — 3-й

На трассе «Автодром Интерлагос — Жозе Карлос Пас» в Сан-Паулу завершилась квалификация Гран-при Бразилии Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, третье время у пилота «Астон Мартин» Лэнса Стролла.
Отметим, что третий сегмент квалификации был завершён спустя 10 минут из-за грозы и сильного дождя.
Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация:
Результаты третьего сегмента:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1:10,727.
2. Шарль Леклер («Феррари») – 1:11,021.
3. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 1:11,344.
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 1:11,387.
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1:11,469.
6. Джордж Расселл («Мерседес») – 1:11,590.
7. Ландо Норрис («Макларен») – 1:11,987.
8. Карлос Сайнс («Феррари») – 1:17,989.
9. Серхио Перес («Ред Булл») – 1:12,321.
10. Оскар Пиастри («Макларен») – нет времени.
После второго сегмента вылетели:
11. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 1:10,547.
12. Эстебан Окон («Альпин») – 1:10,562.
13. Пьер Гасли («Альпин») — 1:10,567.
14. Кевин Магнуссен («Хаас») – 1:10,723.
15. Александер Албон («Уильямс») – 1:10,840.
После первого сегмента вылетели:
16. Юки Цунода («Альфа Таури») – 1:10,837.
17. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») – 1:10,843.
18. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 1:10,955.
19. Логан Сарджент («Уильямс») – 1:11,035.
20. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») – 1:11,275.