Футболист Адриано вручил приз Ферстаппену за победу в квалификации на Гран-при Бразилии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу в квалификации Гран-при Бразилии. Награду за поул-позицию на трассе «Автодром Интерлагос — Жозе Карлос Пас» в Сан-Паулу вручил известный бразильский футболист Адриано. Ферстаппен получил 11-ю награду за поул-позицию в сезоне-2023.

Ферстаппен и Адриано

Напомним, позади Ферстаппена в квалификации оказался пилот «Феррари» Шарль Леклер, а третьим довольно неожиданно стал Лэнс Стролл, выступающий за «Астон Мартин».

Отметим, что третий сегмент квалификации был завершён спустя 10 минут из-за грозы и сильного дождя.

В сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший на тот момент двукратным чемпионом мира. В нынешнем сезоне в личном зачёте победу также одержал Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В сезоне-2023 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.