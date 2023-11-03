Оскар Пиастри прокомментировал свою ошибку в квалификации Гран-при Бразилии

Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри подвёл итоги квалификации Гран-при Бразилии, где он пробился в третий сегмент, но не смог показать времени из-за досрочного завершения сессии из-за дождя. В одном из поворотов Пиастри потерял управление над болидом и вылетел с трассы.

«Я просто сильно потерял сцепление с покрытием трассы. Не знаю, шёл ли уже дождь или что, но я уже испытывал сильные проблемы на круге. Думаю, все отталкивались от того, насколько медленными были круги. Просто поехал так же, как на предыдущем круге, но машина соскользнула прямо, на обочину

Жаль, у машины был очень хороший темп, но завтра попробуем ещё раз», — сказал Пиастри после квалификации.

Напомним, лучший результат в квалификации показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, третье время у пилота «Астон Мартин» Лэнса Стролла.