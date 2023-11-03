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Риккардо объяснил вылет в первом сегменте квалификации Гран-при Бразилии

Риккардо объяснил вылет в первом сегменте квалификации Гран-при Бразилии
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Австралийский пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо высказался о квалификации Гран-при Бразилии, где он показал лишь 17-й результат.

«Первый заезд был сильным, я думаю, мы определённо были намного быстрее, чем показало общее время. На последнем круге у меня чуть не случился разворот во втором повороте, я просто вошёл в первый поворот немного рискованно, вероятно, не подобрал нужное место для начала манёвра.

Итак, мы уже немного потеряли в первом секторе, а затем понемногу теряли и на протяжении всего круга.

Это расстраивает, потому что мы определённо были быстрее, но несколько вещей не сработали», — рассказал Риккардо в интервью после квалификации.

Гран-при Бразилии проходит с 3 по 5 ноября в Сан-Паулу.

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