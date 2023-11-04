Магнуссен пожаловался на трафик в лице одной из «Феррари» в квалификации

Датский пилот «Хааса» Кевин Магнуссен рассказал о том, что во время квалификации столкнулся с трафиком в лице одного из болидов «Феррари». Магнуссен не смог пробиться в третий сегмент, показав 14-й результат.

«Это было хорошо. У нас был хороший темп во втором заезде во втором сегменте, но я попал в трафик из-за одного из болидов «Феррари», что расстраивает. При этом я не знаю, хватило ли бы мне скорости в третьем сегменте, но, по крайней мере, я бы проехал лучший круг. В целом я доволен, и завтра мы попробуем ещё раз и посмотрим, что мы можем сделать», — приводит слова Магнуссена пресс-служба «Хааса».

Напомним, лучшее время в квалификации показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, третий результат продемонстрировал пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл.