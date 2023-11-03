Финал квалификации Ф-1 смыло! Это не помешало Ферстаппену и внезапно Строллу

Второй ряд на Гран-при Бразилии неожиданно у «Астон Мартин». А вот «Макларен» в решающий момент провалился.

С утра появилась информация, что на трассу «Интерлагос» к квалификации нагрянет чуть ли не ураган. Угрозы синоптиков, как это нередко бывает, оказались преувеличенными, и всё-таки погода вполне могла повлиять на исход заездов.

Q1: жуткий контраст для «Альфа Таури»

Дождём пугали-пугали, тучи ходили рядом с трассой, но в итоге как минимум стартовый сегмент прошёл на полностью сухой трассе. Так что по традиции всё решилось на последних минутах, а короткий круг обеспечил невероятно плотные отрывы: 19 пилотов оказались в семи десятых, топ-15 — в четырёх с половиной! Несколько выбился только Чжоу, который стал последним с отставанием в девять с лишним десятых.

Что же касается других неудачников, то в полном составе выбыли представители «Альфа Ромео» и «Альфа Таури» — какой контраст по сравнению с Мексикой, где Риккардо занял в квалификации четвёртое место, а пилоты швейцарской команды в полном составе пробились в топ-10! И вот тут — провал. В итоге Цунода и Риккардо стали 16-м и 17-м, их разделили шесть тысячных секунды. Боттас на 18-й позиции, Сарджент в кои-то веки не последний, но с проигрышем Албону в четыре десятые — на такой трассе это реально много.

Q2: без сенсаций, но со Строллом

Вторая часть квалификации вновь не принесла ни дождя, ни неожиданных результатов: дальше в полном составе прошли представители пяти команд из топ-5 Кубка конструкторов, причём с небольшим заделом от остальных. Выделим Стролла — он нынче редкий гость в третьем сегменте.

На 11-й позиции оказался Хюлькенберг, что вкупе с 14-м местом Магнуссена показывает, что на «Интерлагосе» обновлённый «Хаас» смотрится относительно неплохо. Правда, пока непонятно, как будет обстоять дело с износом шин. Двух гонщиков американцев разделило менее двух десятых и оба пилота «Альпин»: Окон оказался быстрее Гасли на жалкие пять тысячных! Наконец, на 15-й позиции остался Албон. У него списали лучший круг за широкий выезд из четвёртого поворота, но на позицию «Уильямса» это наказание никак не повлияло.

Q3: вылет Пиастри и ливень

К финалу квалификации «Интерлагос» заволокло действительно пугающими тучами, и пилотам сказали, что посреди сегмента должен-таки пойти дождь — так и вышло! Соответственно, всё должно было решиться на первых попытках гонщиков. В итоге многое определил вылет Оскара Пиастри на третьем секторе: австралиец испортил круг не только себе, но и всем, кто находился на трассе позади него. Так что преимущество получили те, кто выехал с пит-лейна раньше всех.

К таким относится Макс Ферстаппен, который «привёз» сразу три десятые Шарлю Леклеру — прежней плотности уже не было. Отлично отработали и пилоты «Астон Мартин»: Лэнс Стролл внезапно выбрался на третью строчку, опередив Фернандо Алонсо на 43 тысячные! Как же давно мы не видели столь сильных выступлений канадца.

На третьей линии — два представителя «Мерседеса». И Хэмилтону, и Расселлу попытки не слишком удались: отставание от Ферстаппена в семь-восемь десятых. С другой стороны, опередили Норриса и Сайнса. Перес — он точно пострадал из-за жёлтых флагов, вызванных Пиастри — в итоге разделит с Оскаром пятую линию стартового поля.

Основная гонка Гран-при Бразилии начнётся в воскресенье, в 20:00 по московскому времени. Ну а в субботу нас ждут спринт-квалификация и собственно спринт дистанцией в сто километров.