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Баттон объяснил своё высказывание о том, что от спринтов необходимо избавиться

Баттон объяснил своё высказывание о том, что от спринтов необходимо избавиться
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Экс-пилот Формулы-1, а ныне эксперт Дженсон Баттон прояснил свою позицию по поводу проведения спринтерских гонок. Напомним, ранее именитый британец обратился к подписчикам в своих социальных сетях с призывом избавиться от спринтов.

«Ох, вы думали, я серьёзно? Мне понравился спринт сегодня», — написал Баттон в соцсети X (ранее Twitter).

Отметим, что в последнее время в паддоке Формулы-1 регулярно появляются комментарии, критикующие формат спринтерских заездов. Так, например, голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отмечал, что спринты убивают интригу и делают основные воскресные гонки более предсказуемыми.

Гран-при Бразилии. Спринт (топ-8):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 24 круга.
2. Ландо Норрис («Макларен») +4,287.
3. Серхио Перес («Ред Булл») +13,617.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +25,870.
5. Шарль Леклер («Феррари») +28,560.
6. Юки Цунода («Альфа Таури» +29,210.
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +34,726.
8. Карлос Сайнс («Феррари») +35,106.

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