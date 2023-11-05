Леклер попал в аварию на прогревочном круге в гонке Гран-при Бразилии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер не справился с управлением и вылетел в отбойник на прогревочном круге перед стартом гонки Гран-при Бразилии. Вылет был вызван проблемами с гидравлической системой на болиде монегаска.
Вылет Шарля Леклера
Фото: twitter.com/f1
Повреждения на машине Леклера
Фото: twitter.com/f1
Также на старте гонки попали в аварию Алекс Албон из «Уильямса» и Кевин Магнуссен из «Хааса», после чего гонка была прервана.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1:10,727.
2. Шарль Леклер («Феррари») – 1:11,021.
3. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 1:11,344.
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 1:11,387.
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1:11,469.
6. Джордж Расселл («Мерседес») – 1:11,590.
7. Ландо Норрис («Макларен») – 1:11,987.
8. Карлос Сайнс («Феррари») – 1:17,989.
9. Серхио Перес («Ред Булл») – 1:12,321.
10. Оскар Пиастри («Макларен») – нет времени.