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Леклер попал в аварию на прогревочном круге в гонке Гран-при Бразилии

Леклер попал в аварию на прогревочном круге в гонке Гран-при Бразилии
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер не справился с управлением и вылетел в отбойник на прогревочном круге перед стартом гонки Гран-при Бразилии. Вылет был вызван проблемами с гидравлической системой на болиде монегаска.

Вылет Шарля Леклера

Вылет Шарля Леклера

Фото: twitter.com/f1

Повреждения на машине Леклера

Повреждения на машине Леклера

Фото: twitter.com/f1

Также на старте гонки попали в аварию Алекс Албон из «Уильямса» и Кевин Магнуссен из «Хааса», после чего гонка была прервана.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1:10,727.
2. Шарль Леклер («Феррари») – 1:11,021.
3. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 1:11,344.
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 1:11,387.
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1:11,469.
6. Джордж Расселл («Мерседес») – 1:11,590.
7. Ландо Норрис («Макларен») – 1:11,987.
8. Карлос Сайнс («Феррари») – 1:17,989.
9. Серхио Перес («Ред Булл») – 1:12,321.
10. Оскар Пиастри («Макларен») – нет времени.

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