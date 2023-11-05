Нас ждут жуткие мучения «Мерседеса» и «Феррари»? Гран-при Бразилии — LIVE

В воскресенье на автодроме «Интерлагос» пройдёт гонка 21-го этапа Формулы-1 сезона-2023 — Гран-при Бразилии. Интрига традиционная: сумеет ли кто-то остановить пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, стартующего с поул-позишен? Судя по спринту, вряд ли, но посмотрим… Интрига номер два: кто и как справится с капризной работой шин? Накануне серьёзнейшие проблемы с резиной возникли далеко не только у «Хааса», а даже у «Мерседеса» с «Феррари». Изменять настройки машин запрещено, так что для кого-то воскресная гонка превратится в заезд на выживание.
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В «Альпин» сообщают, что заменили на машине Пьера Гасли двигатель, однако все компоненты, поставленные на автомобиль, уже использовались ранее, а потому штрафа француз не получит. Ему, напомним, предстоит начинать гонку с 15-й позиции.
Пьер Гасли на Гран-при Бразилии
Фото: Alpine Cars
Общий зачёт и Кубок конструкторов
Более трёх с половиной часов остаётся до старта Гран-при Бразилии — 21-го этапа Формулы-1 2023 года. Перед началом гонки предлагаем вспомнить положение в общем зачёте.
Макс Ферстаппен, напомним, уже давно гарантировал себе первую строчку турнирной таблицы, а в борьбе за второе место Серхио Перес, который финишировал третьим в спринте накануне, увеличил отрыв от Льюиса Хэмилтона до 24 очков. Шансы на вице-чемпионство за три Гран-при до конца сезона также сохраняют Сайнс, Алонсо, Норрис и Леклер.
Формула-1. Личный зачёт:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 499 очков.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 246.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 222.
4. Карлос Сайнс («Феррари») — 184.
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 183.
6. Ландо Норрис («Макларен») — 176.
7. Шарль Леклер («Феррари») — 170.
8. Джордж Расселл («Мерседес») — 156.
9. Оскар Пиастри («Макларен») — 87.
10. Пьер Гасли («Альпин») — 56.
11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 53.
12. Эстебан Окон («Альпин») — 45.
13. Александер Албон («Уильямс») — 27.
14. Юки Цунода («Альфа Таури») — 11.
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 10.
16. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 9.
17. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») — 6.
18. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 6.
19. Кевин Магнуссен («Хаас») — 3.
20. Лиам Лоусон («Альфа Таури») — 2.
21. Логан Сарджент («Уильямс») — 1.
22. Ник де Врис («Альфа Таури») — 0.
В Кубке конструкторов «Ред Булл» тоже недосягаем для соперников, а борьба идёт лишь за вторую строчку. Её занимает «Мерседес», который на 24 очка опережает «Феррари». Следом расположились «Макларен», «Астон Мартин» и «Альпин».
Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 745 очков.
2. «Мерседес» — 378.
3. «Феррари» — 354.
4. «Макларен» — 263.
5. «Астон Мартин» — 236.
6. «Альпин» — 101.
7. «Уильямс» — 28.
8. «Альфа Таури» — 19.
9. «Альфа Ромео» — 16.
10. «Хаас» — 12.