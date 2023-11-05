Нас ждут жуткие мучения «Мерседеса» и «Феррари»? Гран-при Бразилии — LIVE

Общий зачёт и Кубок конструкторов

Более трёх с половиной часов остаётся до старта Гран-при Бразилии — 21-го этапа Формулы-1 2023 года. Перед началом гонки предлагаем вспомнить положение в общем зачёте.

Макс Ферстаппен, напомним, уже давно гарантировал себе первую строчку турнирной таблицы, а в борьбе за второе место Серхио Перес, который финишировал третьим в спринте накануне, увеличил отрыв от Льюиса Хэмилтона до 24 очков. Шансы на вице-чемпионство за три Гран-при до конца сезона также сохраняют Сайнс, Алонсо, Норрис и Леклер.

Формула-1. Личный зачёт:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 499 очков.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 246.

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 222.

4. Карлос Сайнс («Феррари») — 184.

5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 183.

6. Ландо Норрис («Макларен») — 176.

7. Шарль Леклер («Феррари») — 170.

8. Джордж Расселл («Мерседес») — 156.

9. Оскар Пиастри («Макларен») — 87.

10. Пьер Гасли («Альпин») — 56.

11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 53.

12. Эстебан Окон («Альпин») — 45.

13. Александер Албон («Уильямс») — 27.

14. Юки Цунода («Альфа Таури») — 11.

15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 10.

16. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 9.

17. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») — 6.

18. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 6.

19. Кевин Магнуссен («Хаас») — 3.

20. Лиам Лоусон («Альфа Таури») — 2.

21. Логан Сарджент («Уильямс») — 1.

22. Ник де Врис («Альфа Таури») — 0.

В Кубке конструкторов «Ред Булл» тоже недосягаем для соперников, а борьба идёт лишь за вторую строчку. Её занимает «Мерседес», который на 24 очка опережает «Феррари». Следом расположились «Макларен», «Астон Мартин» и «Альпин».

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 745 очков.

2. «Мерседес» — 378.

3. «Феррари» — 354.

4. «Макларен» — 263.

5. «Астон Мартин» — 236.

6. «Альпин» — 101.

7. «Уильямс» — 28.

8. «Альфа Таури» — 19.

9. «Альфа Ромео» — 16.

10. «Хаас» — 12.