Гонка Гран-при Бразилии прервана красным флагом после аварии на старте

Гонка Гран-при Бразилии была прервана на старте после аварии, в которой поучаствовали Александер Албон («Уильямс»), Кевин Магнуссен («Хаас») и Нико Хюлькенберг («Хаас»). Албон и Магнуссен были вынуждены завершить гонку.

После хорошего рывка со стартовой позиции Албон справа обгонял Хюлькенберга, однако чуть задел переднее правое колесо Нико, после чего «Уильямс» бросило на машину Магнуссена.

Ранее пилот «Феррари» Шарль Леклер не справился с управлением и вылетел в отбойник на прогревочном круге перед стартом гонки Гран-при Бразилии. Вылет был вызван проблемами с гидравлической системой на болиде монегаска.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию Гран-при Бразилии.