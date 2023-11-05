Ферстаппен стал победителем ГП Бразилии, Норрис — второй, Алонсо отбил у Переса подиум

На автодроме «Интерлагос» завершился Гран-при Бразилии Формулы-1. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым на финиш пришёл Ландо Норрис («Макларен»). Третье место у Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
Гран-при Бразилии. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг.
2. Ландо Норрис («Макларен») +8,277.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +34,155.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +34,208.
5. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +40,845.
6. Карлос Сайнс («Феррари») +50,188.
7. Пьер Гасли («Альпин») +56,093.
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.02,859.
9. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.09,880
10. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.
11. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг.
12. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.
13. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +1 круг.
14. Оскар Пиастри («Макларен») +2 круга.
Джордж Расселл («Мерседес»), Валттери Боттас («Альфа Ромео»), Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»), Кевин Магнуссен («Хаас»), Александер Албон («Уильямс») — сошли.
Шарль Леклер («Феррари») — не участвовал в гонке.
- 5 ноября 2023
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