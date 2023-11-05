Макс Ферстаппен обновил свой рекорд по числу побед за сезон

Трёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, сегодня, 5 ноября, выигравший Гран-при Бразилии, установил очередное историческое достижение.

Победа в Сан-Паулу стала для 26-летнего голландца 17-й в сезоне. Таким образом, Ферстаппен обновил собственный же рекорд, который он установил в нынешнем году.

Гран-при Бразилии. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг.

2. Ландо Норрис («Макларен») +8,277.

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +34,155.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +34,208.

5. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +40,845.

6. Карлос Сайнс («Феррари») +50,188.

7. Пьер Гасли («Альпин») +56,093.

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.02,859.

9. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.09,880.

10. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.