Магнуссен — об аварии на старте: думаю, Албон выжал Нико, а дальше была цепная реакция

Датский гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал свой сход из-за аварии уже на старте гонки Гран-при Бразилии Формулы-1.

«Я очень хорошо стартовал, а потом, думаю, Албон выжал Нико. У них произошёл контакт, который отправил машину Албона в меня — цепная реакция. Так бывает. Остаётся только двигаться дальше, и следующая гонка будет в Лас-Вегасе. С нетерпением жду её», — приводит слова Магнуссена пресс-служба «Хааса».

Формула-1. Гран-при Бразилии. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг.

2. Ландо Норрис («Макларен») +8,277.

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +34,155.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +34,208.

5. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +40,845.

6. Карлос Сайнс («Феррари») +50,188.

7. Пьер Гасли («Альпин») +56,093.

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.02,859.

9. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.09,880

10. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.

11. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг.

12. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.

13. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +1 круг.

14. Оскар Пиастри («Макларен») +2 круга.

Джордж Расселл («Мерседес»), Валттери Боттас («Альфа Ромео»), Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»), Кевин Магнуссен («Хаас»), Александер Албон («Уильямс») — сошли.

Шарль Леклер («Феррари») — не стартовал.