Александер Албон прокомментировал аварию на старте Гран-при Бразилии

Гонщик «Уильямса» Александер Албон высказался о своём сходе на старте Гран-при Бразилии после столкновения с обоими гонщиками «Хааса».

«У меня был отличный старт. Думаю, один из лучших стартов на решётке. Если посмотреть на записи с внешних камер, то пилот с внутренней стороны трассы не ожидал, что справа окажутся две машины. В этой ситуации я ничего не мог сделать. Учитывая, сколько машин сошло по ходу гонки, плюс то, что у некоторых не было скорости из-за последствий аварий, мы могли бы набрать очки. Так что исход разочаровывает, ведь борьба в чемпионате такая плотная. Очевидно, сегодня был не наш день, так что ждём Вегаса и попробуем добиться там максимума возможного», — приводит слова Албона пресс-служба «Уильямса».