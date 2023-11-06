Пилот NASCAR Cup Series отыгрался после неудачи механиков и стал чемпионом

На овале «Финикс Рейсвей» состоялась гонка NASCAR Cup Series Championship Race — финал сезона флагманской серии гонок сток-каров. По итогам заезда финишировавший вторым Райан Блейни из Team Penske завоевал звание чемпиона 2023 года и стал 36-м в истории NASCAR Cup Series обладателем этого титула.

Блейни стал фаворитом чемпионской гонки на 211-м круге, когда опередил доминировавшего на первой стадии Уильяма Байрона из Hendrick Motorsports. Однако на массовых пит-стопах под жёлтыми флагами за 35 кругов до финиша механики Penske оказались на секунду медленнее своих коллег из Hendrick и на трассу их пилот вернулся позади Байрона и Кайла Ларсона, ещё одного претендента на титул.

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Тем не менее в течение десяти кругов после рестарта Блейни смог обогнать обоих соперников и выдержать натиск Ларсона на последних кругах.

Отметим, что второй год подряд чемпионом NASCAR Cup Series стал гонщик Team Penske — в 2022-м свой второй титул завоевал Джоуи Логано. При этом, до этого два года подряд чемпионами становились представители Hendrick Motorsports — Чейз Эллиотт и Кайл Ларсон.

Победу же в гонке одержал Росс Честейн. Пилот Trackhouse Racing Team закрепился во главе пелотона ещё на первой части дистанции и устоял впереди до самого финиша. Это уже четвёртая победа в NASCAR Cup Series и вторая в сезоне-2023 победа Честейна.

NASCAR Cup Series Championship Race, Финикс (топ-10):

1. Росс Честейн (Trackhouse Racing Team / «Шевроле») — 312 кругов.

2. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») +1,230 сек.

3. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +3,273.

4. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +5,349.

5. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») +5,784.

6. Мартин Труэкс-мл. (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +5,864.

7. Кевин Харвик (Stewart-Haas Racing / «Форд») +6,336.

8. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +8,928.

9. Майкл Макдауэлл (Front Row Motorsports / «Форд») +10,238.

10. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») +12,237.

Новый сезон NASCAR Cup Series по традиции начнётся с внезачётной гонки Busch Light Clash на шорт-треке «Колизей» в Лос-Анджелесе — она состоится 4 февраля 2024 года. 15 февраля пройдут квалификационные гонки к главной гонке года — «500 миль Дайтоны». Она станет первым этапом регулярного сезона-2024 и пройдёт 18 февраля.