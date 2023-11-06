Даниэль Риккардо: увидел летящую шину, которая приближалась ко мне, словно фрисби

Пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо поделился мнением о выступлении на Гран-при Бразилии, где он занял 13-е место.

«Старт получился неудачным. Я увидел перед собой довольно крупную аварию с множеством обломков. Мне казалось, что я справляюсь, но в какой-то момент я увидел летящую по воздуху шину, которая приближалась ко мне, словно фрисби. Я посмотрел в зеркала заднего вида и увидел, что шина попала в моё заднее антикрыло и повредила его.

Из-за красных флагов мы вернулись в боксы, где команда проделала отличную работу по ремонту машины. К сожалению, мне сказали, что Оскару Пиастри и мне придётся стартовать с пит-лейна.

Чувствуется разочарование, потому что понимаю, что мы были действительно быстры. В этот уикенд мы добились неплохого прогресса, и я доволен этим, поскольку эта трасса никогда не была для меня сильно благоприятной. Я считаю, что мог бы внести немалый вклад в то, чтобы команда набрала очки, если бы только мы не возобновили гонку с отставанием в один круг. Теперь я с нетерпением жду этапа в Лас-Вегасе», — приводит слова Риккардо пресс-служба «Альфа Таури».

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