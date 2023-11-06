Хорнер заявил, что Перес вернулся в форму, которую «Ред Булл» желал от него видеть

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал выступление пилота команды Серхио Переса на Гран-при Бразилии. Перес там показал четвёртый результат, за счёт чего увеличил отрыв от Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в общем зачёте пилотов. Хэмилтон в Сан-Паулу был восьмым.

«Сегодняшняя гонка получилась превосходной во всех отношениях. Макс был великолепен. Рано вышел вперёд и хорошо работал с шинами. Это такое же звёздное выступление, которое мы наблюдали с его стороны весь сезон. То же самое могу сказать о Чеко. Он вернулся в ту форму, которую мы так хорошо знаем. В ту форму, которую мы хотели от него видеть.

Мы проводим фантастический сезон. Впереди ещё две гонки, так что через две недели наше внимание переключится на Вегас – это определённо будет неделя, не похожая ни на какую другую», — приводит слова Хорнера пресс-служба «Ред Булл».

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