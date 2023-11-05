Что за шикарный финиш Формулы-1 в Бразилии — борьба за подиум бок о бок до черты!

Очередной, теперь уже заключительный в сезоне-2023 спринт-уикенд вновь не обошёлся без интриг и сюрпризов. Ещё во время квалификации мы стали свидетелями нескольких как приятных, так и неприятных сюрпризов. И пусть первая позиция традиционно досталась Максу Ферстаппену, борьба позади обещала нам любопытное сражение с самого старта.

Резня на старте

Первую машину пелотон потерял ещё до старта гонки: на машине Леклера отказала гидравлика, он не смог затормозить в повороте на прогревочном круге и вылетел в стену. Старт в итоге не отложили, машину Леклера быстро эвакуировали за пределы трассы. На рывке к первому повороту Ферстаппен легко сохранил лидерство, а позади произошёл завал. Алекс Албон наехал задним колесом на «Хаас» Нико Хюлькенберга, потерял управление над болидом и вынес Кевина Магнуссена. Пострадали в этом инциденте ещё и Оскар Пиастри с Даниэлем Риккардо — Пиастри зацепил один из «Хаасов», а Риккардо по заднему крылу прилетела отскочившая от машины Албона покрышка, сломав аэродинамический элемент. Гонка была остановлена красным флагом.

Красные флаги продлились более 20 минут, после чего пилотам сказали вернуться в машины. Старт был объявлен с места, а пострадавшим Пиастри и Риккардо предстояло стартовать с пит-лейна, так как их машины чинили непосредственно в гаражах. К тому же они поехали дальше с отставанием в круг.

Спокойный рестарт

На первом ряду на рестарте оказались Макс Ферстаппен и Ландо Норрис — британец великолепно начал гонку, вырвавшись на второе место с шестого. Второй ряд на рестарте остался за Хэмилтоном и Алонсо.

Ферстаппен выиграл второй старт, Норрис сохранил вторую позицию, а позади Алонсо удалось справиться с Льюисом Хэмилтоном. Норрис в какой-то момент начал догонять Ферстаппена, попробовал провести две атаки, не закончившиеся ничем, после чего отстал от трёхкратного чемпиона мира. Ну, или Макс перестал играть в кошки-мышки.

К 14-му кругу позади Перес сумел справиться с Джорджем Расселлом, выйдя на пятое место, а ещё четыре круга спустя Чеко прошёл и второй «Мерседес» — Льюиса Хэмилтона. Оба «Мерседеса» после этого нырнули в боксы за свежим «медиумом». В «Ред Булл» отреагировали на эти остановки, зазвав в боксы Переса. Несмотря на быструю реакцию, Хэмилтон вновь оказался впереди Чеко. Правда, ненадолго — через пару кругов мексиканец снова прошёл семикратного чемпиона мира.

К этому моменту пелотон потерял ещё одну машину — Чжоу из-за технических проблем сошёл с дистанции. После пит-стопов оставшихся лидеров Стролл справился с обоими «Мерседесами» — команда Тото Вольфа потеряла все позиции, которые только могла, после своих остановок.

Провал «Мерседеса»

Вскоре пару пилотов «трёхлучевых» догнал и Сайнс, пройдя сначала Расселла, а затем и Хэмилтона. За 30 кругов до конца гонку закончил и Валттери Боттас — судя по всему, у финна возникли те же проблемы, что и у напарника Гуаньюя Чжоу.

На 43-м круге гонки Расселл потерял ещё одну позицию, пустив вперёд Пьера Гасли — «Мерседес» полностью провалил Гран-при Сан-Паулу. Джордж подпустил к себе Цуноду и нырнул в боксы за комплектом «софта». «Мерседес» крайне плохо работал с «медиумом» на Интерлагосе.

Вслед за Расселлом в боксы нырнули и Хэмилтон с Пересом, позиции пилотов на трассе остались неизменными относительно друг друга. Что до Хэмилтона, то он после своей остановки пустил вперёд на трассе Гасли, откатившись на самое дно очковой зоны.

Ферстаппен дал надежду, но «Макларен» выбрал синицу в руках

За 14 кругов до финиша в боксы нырнул Макс Ферстаппен, отдав лидерство Ландо Норрису. Кругом позже пелотон потерял ещё одну машину — Расселлу из боксов скомандовали сойти. Норрис в итоге не решился пробовать проехать с одной остановкой — «медиум» окончательно ушёл, так что в «Макларене» выбрали синицу в руках и зазвали Норриса в боксы.

На предпоследнем круге Перес-таки дожал Фернандо Алонсо, выйдя на третью позицию, однако в последней зоне DRS Алонсо смог контратаковать и оставить Переса без подиума! Чеко попытался справиться с Алонсо на старт-финишной прямой, но мексиканцу не хватило всего 53 тысячные секунды! Шикарный финиш!

Ферстаппен уверенно довёл гонку до победы, которая стала уже 17-й в сезоне и 52-й в карьере. Вторым к финишу пришёл Ландо Норрис, третьим финишировал Алонсо, вернувшийся на подиум впервые с Гран-при Нидерландов. Перес финишировал четвёртым, пятым к финишу пришёл Лэнс Стролл. Десятку сильнейших замкнули Сайнс, Гасли, Хэмилтон, Цунода и Окон.

Гран-при Бразилии вышел любопытным. Пожалуй, главным сюрпризом этого этапа стали полное отсутствие темпа у «Мерседеса» и ренессанс «Астон Мартин». Ферстаппен же продолжает бить рекорды и, вероятно, сможет уже на следующем Гран-при сравняться по количеству побед с Себастьяном Феттелем.

Формула-1 вернётся на трассы через две недели, когда впервые в истории состоится этап на городской трассе в Лас-Вегасе.